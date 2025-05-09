https://ria.ru/20250509/putin-2016117560.html

Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистов, заявил Вучич

Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистов, заявил Вучич - РИА Новости, 09.05.2025

Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистов, заявил Вучич

Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистских захватчиков, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:52:00+03:00

2025-05-09T20:52:00+03:00

2025-05-09T21:10:00+03:00

сербия

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

александр вучич

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистских захватчиков, заявил президент Сербии Александр Вучич."Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны от нацистских захватчиков. Очень благодарны советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250509/vuchich-2016119100.html

сербия

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2025

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сербия, в мире, россия, александр вучич, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне