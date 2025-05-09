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Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистов, заявил Вучич - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:52 09.05.2025 (обновлено: 21:10 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016117560.html
Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистов, заявил Вучич
Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистов, заявил Вучич - РИА Новости, 09.05.2025
Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистов, заявил Вучич
Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистских захватчиков, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:52:00+03:00
2025-05-09T21:10:00+03:00
сербия
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
александр вучич
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистских захватчиков, заявил президент Сербии Александр Вучич."Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны от нацистских захватчиков. Очень благодарны советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016119100.html
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сербия, в мире, россия, александр вучич, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Сербия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистов, заявил Вучич

Вучич: Сербия благодарна советской армии за освобождение страны от нацистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистских захватчиков, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны от нацистских захватчиков. Очень благодарны советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСербияВ миреРоссияАлександр ВучичВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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