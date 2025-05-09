https://ria.ru/20250509/putin-2016116257.html

Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине

Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:42:00+03:00

2025-05-09T20:42:00+03:00

2025-05-09T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

египет

украина

москва

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

россия

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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис на Украине, заявила канцелярия египетского лидера.Ас-Сиси прибыл в Москву в четверг для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади."На переговорах также обсуждались события в Сирии, Ливии и Судане и российско-украинский кризис. Президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул позицию Египта, призывающую к достижению дипломатических решений международных кризисов", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта.

https://ria.ru/20250509/turisty-2016116094.html

египет

украина

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египет, украина, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, россия