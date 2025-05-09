Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 09.05.2025 (обновлено: 21:04 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016116257.html
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:42:00+03:00
2025-05-09T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
египет
украина
москва
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис на Украине, заявила канцелярия египетского лидера.Ас-Сиси прибыл в Москву в четверг для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади."На переговорах также обсуждались события в Сирии, Ливии и Судане и российско-украинский кризис. Президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул позицию Египта, призывающую к достижению дипломатических решений международных кризисов", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта.
https://ria.ru/20250509/turisty-2016116094.html
египет
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, украина, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Египет, Украина, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Россия
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине

Путин и президент Египта обсудили события в Сирии, Ливии, Судане и на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис на Украине, заявила канцелярия египетского лидера.
Ас-Сиси прибыл в Москву в четверг для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
"На переговорах также обсуждались события в Сирии, Ливии и Судане и российско-украинский кризис. Президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул позицию Египта, призывающую к достижению дипломатических решений международных кризисов", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта.
Туристы на улицах Египта - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Ас-Сиси и Путин обсудили тему увеличения турпотока из России в Египет
Вчера, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеЕгипетУкраинаМоскваАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала