https://ria.ru/20250509/putin-2016110842.html
Путин заявил, что президента Никарагуа очень любят в России
Путин заявил, что президента Никарагуа очень любят в России - РИА Новости, 09.05.2025
Путин заявил, что президента Никарагуа очень любят в России
Президент России Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, отметив, что в России его очень любят и всегда ему рады. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:59:00+03:00
2025-05-09T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, отметив, что в России его очень любят и всегда ему рады. Российский лидер коротко пообщался со специальным представителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортегой Мурильо, который представлял страну на торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лауреано Ортега - один из сыновей президента Никарагуа. Он в числе других иностранных гостей в пятницу присутствовал на военном параде на Красной площади, а позже - на приеме от имени президента России в честь Дня Победы, который состоялся в Кремле. "Передавайте, пожалуйста, самые наилучшие пожелания отцу вашему. Мы его очень любим и всегда ему рады", - сказал Путин, прощаясь с гостем из Никарагуа после приема. Спецпредставитель президента Никарагуа в свою очередь отметил, что планирует в конце мая вновь посетить Россию. "Отлично, будем рады", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250509/putin-2016098903.html
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россия, никарагуа, владимир путин, даниэль ортега, лауреано ортега
Россия, Никарагуа, Владимир Путин, Даниэль Ортега, Лауреано Ортега
Путин заявил, что президента Никарагуа очень любят в России
Путин рассказал, что президента Никарагуа Даниэля Ортеге очень любят в России