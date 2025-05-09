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Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы
Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы
Президент России Владимир Путин на арабском поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за поздравление с Днём Победы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:56:00+03:00
2025-05-09T18:56:00+03:00
2025-05-09T18:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
в мире
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на арабском поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за поздравление с Днём Победы. Путин в Кремле начал переговоры с президентом Египта, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На встрече египетский лидер поздравил российского главу государства с Днем Победы. "Шукран (спасибо - ред.)", - ответил в свою очередь Путин.
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Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы
Путин на арабском языке поблагодарил ас-Сиси за поздравление с Днем Победы