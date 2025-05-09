https://ria.ru/20250509/putin-2016101078.html

Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы

Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы

Президент России Владимир Путин на арабском поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за поздравление с Днём Победы. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:56:00+03:00

2025-05-09T18:56:00+03:00

2025-05-09T18:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

египет

россия

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

в мире

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на арабском поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за поздравление с Днём Победы. Путин в Кремле начал переговоры с президентом Египта, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На встрече египетский лидер поздравил российского главу государства с Днем Победы. "Шукран (спасибо - ред.)", - ответил в свою очередь Путин.

https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html

египет

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египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне