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Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:56 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016101078.html
Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы
Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы
Президент России Владимир Путин на арабском поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за поздравление с Днём Победы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:56:00+03:00
2025-05-09T18:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
в мире
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на арабском поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за поздравление с Днём Победы. Путин в Кремле начал переговоры с президентом Египта, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На встрече египетский лидер поздравил российского главу государства с Днем Победы. "Шукран (спасибо - ред.)", - ответил в свою очередь Путин.
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египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин на арабском поблагодарил лидера Египта за поздравление с Днем Победы

Путин на арабском языке поблагодарил ас-Сиси за поздравление с Днем Победы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на арабском поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за поздравление с Днём Победы.
Путин в Кремле начал переговоры с президентом Египта, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На встрече египетский лидер поздравил российского главу государства с Днем Победы.
"Шукран (спасибо - ред.)", - ответил в свою очередь Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, 26 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Египта
Вчера, 03:05
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕгипетРоссияВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиВ миреДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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