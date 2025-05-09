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Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи - РИА Новости, 09.05.2025
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18:52 09.05.2025 (обновлено: 18:53 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016100121.html
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:52:00+03:00
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египет
россия
москва
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи в Кремле. Российско-египетские переговоры на высшем уровне проходят в Кремле, в них принимают участие члены делегаций двух стран. Перед началом официальной встречи Путин и ас-Сиси некоторое время общались один на один в Зеленой гостиной, стоя у входа в зал, где за столом переговоров их уже ожидали делегации. Президент Египта в числе других зарубежных лидеров прибыл в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в пятницу он вместе с другими иностранными гостями присутствовал на военном параде на Красной площади.
https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html
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египет, россия, москва, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси
Египет, Россия, Москва, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи

Президенты России и Египта Путин и ас-Сиси провели переговоры "на ногах"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и президент Египта ас-Сиси
Президент РФ В. Путин и президент Египта ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ В. Путин и президент Египта ас-Сиси. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи в Кремле.
Российско-египетские переговоры на высшем уровне проходят в Кремле, в них принимают участие члены делегаций двух стран. Перед началом официальной встречи Путин и ас-Сиси некоторое время общались один на один в Зеленой гостиной, стоя у входа в зал, где за столом переговоров их уже ожидали делегации.
Президент Египта в числе других зарубежных лидеров прибыл в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в пятницу он вместе с другими иностранными гостями присутствовал на военном параде на Красной площади.
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ЕгипетРоссияМоскваВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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