https://ria.ru/20250509/putin-2016100121.html
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:52:00+03:00
2025-05-09T18:52:00+03:00
2025-05-09T18:53:00+03:00
египет
россия
москва
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи в Кремле. Российско-египетские переговоры на высшем уровне проходят в Кремле, в них принимают участие члены делегаций двух стран. Перед началом официальной встречи Путин и ас-Сиси некоторое время общались один на один в Зеленой гостиной, стоя у входа в зал, где за столом переговоров их уже ожидали делегации. Президент Египта в числе других зарубежных лидеров прибыл в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в пятницу он вместе с другими иностранными гостями присутствовал на военном параде на Красной площади.
https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, москва, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси
Египет, Россия, Москва, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи
Президенты России и Египта Путин и ас-Сиси провели переговоры "на ногах"