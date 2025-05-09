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Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
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19:56 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016098903.html
Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле
Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле
Владимир Путин провел переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, встреча длилась почти полтора часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:56:00+03:00
2025-05-09T19:56:00+03:00
владимир путин
египет
москва
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, встреча длилась почти полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского президента:&quot;Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве&quot;.&quot;Символично, что дипломатические связи между СССР и Египтом были установлены именно во время войны, в августе 1943 года, после разгрома гитлеровцев на Курской дуге&quot;.Ключевые тезисы президента Египта:Российско-египетские переговоры на высшем уровне проходили в Кремле, в них приняли участие члены делегаций двух стран. Перед началом официальной встречи Путин и ас-Сиси некоторое время общались один на один в Зеленой гостиной, стоя у входа в зал, где за столом переговоров их уже ожидали делегации.Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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Встреча Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси
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владимир путин, египет, москва, абдель фаттах ас-сиси
Владимир Путин, Египет, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси

Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, встреча длилась почти полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.

Основные заявления российского президента:

  • Египет — ключевой партнер России в Африке;
  • товарооборот между странами в 2024 году увеличился на 30% и достиг рекордных девяти миллиардов долларов;
  • Москва и Каир координируют подходы по актуальным международным вопросам, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке;
«

"Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве".

Президент РФ Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Владимир Путин
Президент России
  • борьба с нацизмом способствовала укреплению отношений между Египтом и СССР;
  • во время войны на египетской территории "разворачивались весьма важные в военном отношении события";
  • страна стала опорной базой для союзников СССР по антигитлеровской коалиции в Северной Африке.
«

"Символично, что дипломатические связи между СССР и Египтом были установлены именно во время войны, в августе 1943 года, после разгрома гитлеровцев на Курской дуге".

Президент РФ Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Владимир Путин
Президент Росии

Ключевые тезисы президента Египта:

  • два государства укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации;
  • заседание российско-египетской межправкомиссии пройдет 12-14 мая.
Российско-египетские переговоры на высшем уровне проходили в Кремле, в них приняли участие члены делегаций двух стран. Перед началом официальной встречи Путин и ас-Сиси некоторое время общались один на один в Зеленой гостиной, стоя у входа в зал, где за столом переговоров их уже ожидали делегации.
Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, 26 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Владимир ПутинЕгипетМоскваАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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