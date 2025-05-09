https://ria.ru/20250509/putin-2016098903.html

Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле

Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025

Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле

Владимир Путин провел переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, встреча длилась почти полтора часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:56:00+03:00

2025-05-09T19:56:00+03:00

2025-05-09T19:56:00+03:00

владимир путин

египет

москва

абдель фаттах ас-сиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016007868_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_e9e437b9952c5d7add1eafa8cade8e3c.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, встреча длилась почти полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского президента:"Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве"."Символично, что дипломатические связи между СССР и Египтом были установлены именно во время войны, в августе 1943 года, после разгрома гитлеровцев на Курской дуге".Ключевые тезисы президента Египта:Российско-египетские переговоры на высшем уровне проходили в Кремле, в них приняли участие члены делегаций двух стран. Перед началом официальной встречи Путин и ас-Сиси некоторое время общались один на один в Зеленой гостиной, стоя у входа в зал, где за столом переговоров их уже ожидали делегации.Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html

египет

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси Встреча Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси 2025-05-09T19:56 true PT5M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, египет, москва, абдель фаттах ас-сиси