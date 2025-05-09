Путин провел переговоры с президентом Египта в Кремле
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, встреча длилась почти полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.
Основные заявления российского президента:
- Египет — ключевой партнер России в Африке;
- товарооборот между странами в 2024 году увеличился на 30% и достиг рекордных девяти миллиардов долларов;
- Москва и Каир координируют подходы по актуальным международным вопросам, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке;
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"Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве".
- борьба с нацизмом способствовала укреплению отношений между Египтом и СССР;
- во время войны на египетской территории "разворачивались весьма важные в военном отношении события";
- страна стала опорной базой для союзников СССР по антигитлеровской коалиции в Северной Африке.
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"Символично, что дипломатические связи между СССР и Египтом были установлены именно во время войны, в августе 1943 года, после разгрома гитлеровцев на Курской дуге".
Ключевые тезисы президента Египта:
- два государства укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации;
- заседание российско-египетской межправкомиссии пройдет 12-14 мая.
Российско-египетские переговоры на высшем уровне проходили в Кремле, в них приняли участие члены делегаций двух стран. Перед началом официальной встречи Путин и ас-Сиси некоторое время общались один на один в Зеленой гостиной, стоя у входа в зал, где за столом переговоров их уже ожидали делегации.
Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
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