https://ria.ru/20250509/putin-2016098462.html

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом - РИА Новости, 09.05.2025

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом

Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, сообщил в пятницу президент России... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:42:00+03:00

2025-05-09T18:42:00+03:00

2025-05-09T18:50:00+03:00

россия

египет

владимир путин

экономика

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, сообщил в пятницу президент России Владимир Путин.Путин в Кремле начал переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос на восемьдесят с лишним процентов", - сказал Путин на встрече.

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египет

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, египет, владимир путин, экономика, москва