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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом - РИА Новости, 09.05.2025
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом
Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, сообщил в пятницу президент России... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:42:00+03:00
2025-05-09T18:42:00+03:00
2025-05-09T18:50:00+03:00
россия
египет
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, сообщил в пятницу президент России Владимир Путин.Путин в Кремле начал переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос на восемьдесят с лишним процентов", - сказал Путин на встрече.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, владимир путин, экономика, москва
Россия, Египет, Владимир Путин, Экономика, Москва
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом
Путин: товарооборот между Россией и Египтом достиг рекордных 9 млрд долларов