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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом - РИА Новости, 09.05.2025
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18:42 09.05.2025 (обновлено: 18:50 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016098462.html
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом - РИА Новости, 09.05.2025
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом
Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, сообщил в пятницу президент России... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:42:00+03:00
2025-05-09T18:50:00+03:00
россия
египет
владимир путин
экономика
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, сообщил в пятницу президент России Владимир Путин.Путин в Кремле начал переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос на восемьдесят с лишним процентов", - сказал Путин на встрече.
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россия, египет, владимир путин, экономика, москва
Россия, Египет, Владимир Путин, Экономика, Москва
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Египтом

Путин: товарооборот между Россией и Египтом достиг рекордных 9 млрд долларов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, сообщил в пятницу президент России Владимир Путин.
Путин в Кремле начал переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«
"По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос на восемьдесят с лишним процентов", - сказал Путин на встрече.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, 26 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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