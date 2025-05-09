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Путин рассказал о развитии отношений России и Египта - РИА Новости, 09.05.2025
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18:39 09.05.2025 (обновлено: 18:53 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016097912.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Египта
Путин рассказал о развитии отношений России и Египта - РИА Новости, 09.05.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Египта
Отношения РФ и Египта успешно развиваются, сотрудничество двух стран носит многоплановый характер, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:39:00+03:00
2025-05-09T18:53:00+03:00
россия
египет
в мире
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Египта успешно развиваются, сотрудничество двух стран носит многоплановый характер, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле."Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин.
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россия, египет, в мире, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси
Россия, Египет, В мире, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин рассказал о развитии отношений России и Египта

Путин заявил, что отношения России и Египта развиваются успешно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Египта успешно развиваются, сотрудничество двух стран носит многоплановый характер, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле.
"Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, 26 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Египта
Вчера, 03:05
 
РоссияЕгипетВ миреВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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