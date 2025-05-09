https://ria.ru/20250509/putin-2016097912.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Египта

Путин рассказал о развитии отношений России и Египта - РИА Новости, 09.05.2025

Путин рассказал о развитии отношений России и Египта

Отношения РФ и Египта успешно развиваются, сотрудничество двух стран носит многоплановый характер, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:39:00+03:00

2025-05-09T18:39:00+03:00

2025-05-09T18:53:00+03:00

россия

египет

в мире

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Египта успешно развиваются, сотрудничество двух стран носит многоплановый характер, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле."Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html

россия

египет

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россия, египет, в мире, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси