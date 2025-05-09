https://ria.ru/20250509/putin-2016097630.html

Путин начал переговоры с лидером Египта

Путин начал переговоры с лидером Египта - РИА Новости, 09.05.2025

Путин начал переговоры с лидером Египта

Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:36:00+03:00

2025-05-09T18:36:00+03:00

2025-05-09T18:39:00+03:00

египет

москва

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.

https://ria.ru/20250506/egipet-2015315652.html

египет

москва

россия

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2025

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египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, россия