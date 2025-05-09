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Путин начал переговоры с лидером Египта - РИА Новости, 09.05.2025
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18:36 09.05.2025 (обновлено: 18:39 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016097630.html
Путин начал переговоры с лидером Египта
Путин начал переговоры с лидером Египта - РИА Новости, 09.05.2025
Путин начал переговоры с лидером Египта
Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:36:00+03:00
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египет
москва
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
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египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, россия
Египет, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Россия
Путин начал переговоры с лидером Египта

Путин начал переговоры с лидером Египта в Кремле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
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