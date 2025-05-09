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Путин поприветствовал участников концерта "Песни Победы" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:38 09.05.2025 (обновлено: 18:15 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016087574.html
Путин поприветствовал участников концерта "Песни Победы"
Путин поприветствовал участников концерта "Песни Победы" - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поприветствовал участников концерта "Песни Победы"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей большого праздничного концерта "Песни Победы", приуроченного к 80-летию Победы,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:38:00+03:00
2025-05-09T18:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей большого праздничного концерта "Песни Победы", приуроченного к 80-летию Победы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. &quot;Песни, которые прозвучат со сцены, бережно хранят память о ратных, героических страницах истории Отечества, о беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов, их мужестве и беззаветной любви к Родине. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому отрадно, что ваш творческий форум развивается, привлекает к участию известных актеров, музыкантов, исполнителей, дарит зрителям яркие, незабываемые впечатления&quot;, — отметил глава государства.Президент добавил, что концерт занимает важное место в юбилейной программе. Среди его гостей ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, участники специальной военной операции, активисты "Бессмертного полка", волонтеры и добровольцы. "Желаю вам успехов и всего наилучшего. И конечно, от души поздравляю с Днем Победы", — заключил Путин.Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье".В нем примут участие ведущие российские музыканты, актеры и творческие коллективы, среди них народные артисты России Константин Хабенский, Владимир Машков, Станислав Любшин и Александра Пахмутова, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, актеры Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.Худрук концерта Победы — маэстро Юрий Башмет. Ведущими вечера станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016086317.html
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общество, россия, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поприветствовал участников концерта "Песни Победы"

Путин назвал композиции концерта "Песни Победы" культурным достоянием

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей большого праздничного концерта "Песни Победы", приуроченного к 80-летию Победы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«

"Песни, которые прозвучат со сцены, бережно хранят память о ратных, героических страницах истории Отечества, о беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов, их мужестве и беззаветной любви к Родине. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому отрадно, что ваш творческий форум развивается, привлекает к участию известных актеров, музыкантов, исполнителей, дарит зрителям яркие, незабываемые впечатления", — отметил глава государства.

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Президент добавил, что концерт занимает важное место в юбилейной программе. Среди его гостей ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, участники специальной военной операции, активисты "Бессмертного полка", волонтеры и добровольцы.
«
"Желаю вам успехов и всего наилучшего. И конечно, от души поздравляю с Днем Победы", — заключил Путин.
Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье".
В нем примут участие ведущие российские музыканты, актеры и творческие коллективы, среди них народные артисты России Константин Хабенский, Владимир Машков, Станислав Любшин и Александра Пахмутова, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, актеры Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Худрук концерта Победы — маэстро Юрий Башмет. Ведущими вечера станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
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