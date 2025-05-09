https://ria.ru/20250509/putin-2016087574.html

Путин поприветствовал участников концерта "Песни Победы"

Путин поприветствовал участников концерта "Песни Победы" - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поприветствовал участников концерта "Песни Победы"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей большого праздничного концерта "Песни Победы", приуроченного к 80-летию Победы,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:38:00+03:00

2025-05-09T17:38:00+03:00

2025-05-09T18:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир путин

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей большого праздничного концерта "Песни Победы", приуроченного к 80-летию Победы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Песни, которые прозвучат со сцены, бережно хранят память о ратных, героических страницах истории Отечества, о беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов, их мужестве и беззаветной любви к Родине. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому отрадно, что ваш творческий форум развивается, привлекает к участию известных актеров, музыкантов, исполнителей, дарит зрителям яркие, незабываемые впечатления", — отметил глава государства.Президент добавил, что концерт занимает важное место в юбилейной программе. Среди его гостей ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, участники специальной военной операции, активисты "Бессмертного полка", волонтеры и добровольцы. "Желаю вам успехов и всего наилучшего. И конечно, от души поздравляю с Днем Победы", — заключил Путин.Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье".В нем примут участие ведущие российские музыканты, актеры и творческие коллективы, среди них народные артисты России Константин Хабенский, Владимир Машков, Станислав Любшин и Александра Пахмутова, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, актеры Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.Худрук концерта Победы — маэстро Юрий Башмет. Ведущими вечера станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016086317.html

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общество, россия, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне