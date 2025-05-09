https://ria.ru/20250509/putin-2016075340.html

Путин обратил внимание на походку Фицо

Путин обратил внимание на походку Фицо - РИА Новости, 09.05.2025

Путин обратил внимание на походку Фицо

Президент России Владимир Путин обратил внимание на походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав ее спортивной. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:46:00+03:00

2025-05-09T16:46:00+03:00

2025-05-09T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав ее спортивной. "У вас прямо такая спортивная походка", — отметил Путин с улыбкой в ходе рукопожатия с премьером Словакии в Кремле.Краткое общение лидеров "на ногах" состоялось после торжественного приема от имени президента РФ в честь глав зарубежных делегаций, которые прибыли в Москву на мероприятия 80-летия Победы. Фицо уточнил у Путина, встретятся ли они позже. Российский президент ответил утвердительно."Сегодня увидимся", — уточнил Путин.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/vuchich-2015913617.html

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россия, словакия, москва, владимир путин, роберт фицо, в мире, день победы