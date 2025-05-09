https://ria.ru/20250509/putin-2016070488.html

Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами

Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами - РИА Новости, 09.05.2025

Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил развитие взаимной торговли между странами, в том... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:21:00+03:00

2025-05-09T16:21:00+03:00

2025-05-09T16:21:00+03:00

бразилия

россия

латинская америка

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил развитие взаимной торговли между странами, в том числе крупные объемы экспорта нефтепродуктов и минеральных удобрений на бразильский рынок. "Развивается двусторонняя торговля. Хочу отметить, что на долю Бразилии приходится значительная часть нашего товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Путин на переговорах в Кремле. "Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок. А Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069895.html

бразилия

россия

латинская америка

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бразилия, россия, латинская америка, владимир путин, луис инасиу лула да силва, в мире