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Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами - РИА Новости, 09.05.2025
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16:21 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016070488.html
Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами
Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами - РИА Новости, 09.05.2025
Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил развитие взаимной торговли между странами, в том... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:21:00+03:00
2025-05-09T16:21:00+03:00
бразилия
россия
латинская америка
владимир путин
луис инасиу лула да силва
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил развитие взаимной торговли между странами, в том числе крупные объемы экспорта нефтепродуктов и минеральных удобрений на бразильский рынок. "Развивается двусторонняя торговля. Хочу отметить, что на долю Бразилии приходится значительная часть нашего товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Путин на переговорах в Кремле. "Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок. А Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069895.html
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бразилия, россия, латинская америка, владимир путин, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, Россия, Латинская Америка, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами

Путин отметил объем экспорта нефтепродуктов и минеральных удобрений в Бразилию

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил развитие взаимной торговли между странами, в том числе крупные объемы экспорта нефтепродуктов и минеральных удобрений на бразильский рынок.
"Развивается двусторонняя торговля. Хочу отметить, что на долю Бразилии приходится значительная часть нашего товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
"Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок. А Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров", - добавил глава государства.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений
Вчера, 16:16
 
БразилияРоссияЛатинская АмерикаВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваВ мире
 
 
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