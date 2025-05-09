https://ria.ru/20250509/putin-2016070488.html
Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами
Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами - РИА Новости, 09.05.2025
Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил развитие взаимной торговли между странами, в том... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:21:00+03:00
2025-05-09T16:21:00+03:00
2025-05-09T16:21:00+03:00
бразилия
россия
латинская америка
владимир путин
луис инасиу лула да силва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил развитие взаимной торговли между странами, в том числе крупные объемы экспорта нефтепродуктов и минеральных удобрений на бразильский рынок. "Развивается двусторонняя торговля. Хочу отметить, что на долю Бразилии приходится значительная часть нашего товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Путин на переговорах в Кремле. "Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок. А Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069895.html
бразилия
россия
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, россия, латинская америка, владимир путин, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, Россия, Латинская Америка, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Путин отметил роль России в обеспечении бразильского рынка нефтепродуктами
Путин отметил объем экспорта нефтепродуктов и минеральных удобрений в Бразилию