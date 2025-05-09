https://ria.ru/20250509/putin-2016069381.html
Путин назвал одну из тем переговоров с главой Бразилии
Путин назвал одну из тем переговоров с главой Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025
Путин назвал одну из тем переговоров с главой Бразилии
Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой взаимодействие двух стран на международной арене. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:14:00+03:00
2025-05-09T16:14:00+03:00
2025-05-09T16:23:00+03:00
бразилия
владимир путин
россия
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
брикс
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой взаимодействие двух стран на международной арене."Тесно взаимодействуем на международной арене и об этом еще сегодня скажем, это такие площадки как ООН, БРИКС, Группа 20 (G20). Очень рад возможности обсудить с вами, уважаемый президент, сегодня эти и многие другие вопросы, которые, безусловно, представляют взаимный интерес", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Бразилии.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, владимир путин, россия, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, брикс, оон
Бразилия, Владимир Путин, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, БРИКС, ООН
Путин назвал одну из тем переговоров с главой Бразилии
Путин обсудит с главой Бразилии взаимодействие двух стран на международной арене