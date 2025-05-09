https://ria.ru/20250509/putin-2016069381.html

Путин назвал одну из тем переговоров с главой Бразилии

Путин назвал одну из тем переговоров с главой Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025

Путин назвал одну из тем переговоров с главой Бразилии

Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой взаимодействие двух стран на международной арене. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:14:00+03:00

2025-05-09T16:14:00+03:00

2025-05-09T16:23:00+03:00

бразилия

владимир путин

россия

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

брикс

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой взаимодействие двух стран на международной арене."Тесно взаимодействуем на международной арене и об этом еще сегодня скажем, это такие площадки как ООН, БРИКС, Группа 20 (G20). Очень рад возможности обсудить с вами, уважаемый президент, сегодня эти и многие другие вопросы, которые, безусловно, представляют взаимный интерес", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Бразилии.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html

бразилия

россия

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Наталья Макарова

бразилия, владимир путин, россия, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, брикс, оон