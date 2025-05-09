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Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025
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16:10 09.05.2025 (обновлено: 16:19 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016068192.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
Отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:10:00+03:00
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россия
бразилия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне."Сегодня хочу отметить - наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно", - сказал Путин на встрече с бразильским коллегой.Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
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россия, бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, в мире
Россия, Бразилия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии

Путин заявил о поступательном развитии отношений России и Бразилии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Сегодня хочу отметить - наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно", - сказал Путин на встрече с бразильским коллегой.
Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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РоссияБразилияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваВ мире
 
 
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