https://ria.ru/20250509/putin-2016068192.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
Отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:10:00+03:00
2025-05-09T16:10:00+03:00
2025-05-09T16:19:00+03:00
россия
бразилия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_0:79:3241:1902_1920x0_80_0_0_2843b5c157966361029727974dba1bd6.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне."Сегодня хочу отметить - наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно", - сказал Путин на встрече с бразильским коллегой.Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015988783.html
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_512:0:3241:2047_1920x0_80_0_0_fc009bd2fd6ac7a5b669c0fa9b525def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, в мире
Россия, Бразилия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии
Путин заявил о поступательном развитии отношений России и Бразилии