https://ria.ru/20250509/putin-2016068192.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии

Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025

Путин рассказал о развитии отношений России и Бразилии

Отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:10:00+03:00

2025-05-09T16:10:00+03:00

2025-05-09T16:19:00+03:00

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бразилия

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луис инасиу лула да силва

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне."Сегодня хочу отметить - наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно", - сказал Путин на встрече с бразильским коллегой.Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015988783.html

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2025

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россия, бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, в мире