https://ria.ru/20250509/putin-2016054048.html

Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы

Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы

Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:11:00+03:00

2025-05-09T15:11:00+03:00

2025-05-09T15:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

в мире

александр лукашенко

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015935273_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_726b9c5243a052272aeabb4f984e7ca7.jpg

МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что важно пресекать попытки исказить общую историю и обелить преступления нацистов."В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства.По ее данным, Путин в поздравительном послании подчеркнул, что победа над нацизмом "является общим великим достоянием"."Наш священный долг - бережно хранить и передавать потомкам заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - приводит пресс-служба текст поздравления Путина.Глава российского государства отметил, что граждане России и Белоруссии никогда не забудут о беспримерных подвигах отцов и дедов, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронте и в партизанских отрядах."Сегодня узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в те суровые военные годы, помогают нашим народам развивать взаимовыгодное сотрудничество и вместе строить Союзное государство, укреплять общий оборонный потенциал и отстаивать свои законные интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.По информации пресс-службы, российский лидер также попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам сердечные поздравления, слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015570295.html

https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html

https://ria.ru/20250509/kapitulyatsiya-2015914726.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, александр лукашенко, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, россия