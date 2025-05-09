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Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:11 09.05.2025 (обновлено: 15:21 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016054048.html
Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы
Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы
Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:11:00+03:00
2025-05-09T15:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что важно пресекать попытки исказить общую историю и обелить преступления нацистов."В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства.По ее данным, Путин в поздравительном послании подчеркнул, что победа над нацизмом "является общим великим достоянием"."Наш священный долг - бережно хранить и передавать потомкам заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - приводит пресс-служба текст поздравления Путина.Глава российского государства отметил, что граждане России и Белоруссии никогда не забудут о беспримерных подвигах отцов и дедов, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронте и в партизанских отрядах."Сегодня узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в те суровые военные годы, помогают нашим народам развивать взаимовыгодное сотрудничество и вместе строить Союзное государство, укреплять общий оборонный потенциал и отстаивать свои законные интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.По информации пресс-службы, российский лидер также попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам сердечные поздравления, слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015570295.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Россия
Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы

Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы, призвав не допустить искажения истории

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что важно пресекать попытки исказить общую историю и обелить преступления нацистов.
"В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
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По ее данным, Путин в поздравительном послании подчеркнул, что победа над нацизмом "является общим великим достоянием".
"Наш священный долг - бережно хранить и передавать потомкам заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - приводит пресс-служба текст поздравления Путина.
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Глава российского государства отметил, что граждане России и Белоруссии никогда не забудут о беспримерных подвигах отцов и дедов, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронте и в партизанских отрядах.
"Сегодня узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в те суровые военные годы, помогают нашим народам развивать взаимовыгодное сотрудничество и вместе строить Союзное государство, укреплять общий оборонный потенциал и отстаивать свои законные интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.
По информации пресс-службы, российский лидер также попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам сердечные поздравления, слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.
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