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Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:33 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016026877.html
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин
Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств, заявил... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:33:00+03:00
2025-05-09T13:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такая солидарность, мужество в достижении общей цели - пример, имеющий непреходящую ценность. Этот пример снова для нас важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на саму возможность следовать историческим, культурным, духовным традициям своих предков, созидать систему безопасности и международных отношений на принципах подлинного равноправия и уважения взаимных интересов", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин

Путин: пример солидарности во время Второй мировой войны сейчас особенно важен

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такая солидарность, мужество в достижении общей цели - пример, имеющий непреходящую ценность. Этот пример снова для нас важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на саму возможность следовать историческим, культурным, духовным традициям своих предков, созидать систему безопасности и международных отношений на принципах подлинного равноправия и уважения взаимных интересов", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
Речь президента России на параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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