https://ria.ru/20250509/putin-2016026877.html
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин
Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств, заявил... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:33:00+03:00
2025-05-09T13:33:00+03:00
2025-05-09T13:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такая солидарность, мужество в достижении общей цели - пример, имеющий непреходящую ценность. Этот пример снова для нас важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на саму возможность следовать историческим, культурным, духовным традициям своих предков, созидать систему безопасности и международных отношений на принципах подлинного равноправия и уважения взаимных интересов", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин
Путин: пример солидарности во время Второй мировой войны сейчас особенно важен