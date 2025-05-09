https://ria.ru/20250509/putin-2016026877.html

Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин

Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин

Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств, заявил... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:33:00+03:00

2025-05-09T13:33:00+03:00

2025-05-09T13:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такая солидарность, мужество в достижении общей цели - пример, имеющий непреходящую ценность. Этот пример снова для нас важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на саму возможность следовать историческим, культурным, духовным традициям своих предков, созидать систему безопасности и международных отношений на принципах подлинного равноправия и уважения взаимных интересов", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.

https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне