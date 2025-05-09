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Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:19 09.05.2025 (обновлено: 13:24 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016023949.html
Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин
Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преклоняется перед поколением победителей, отметив, что все его представители для нее родные, независимо от того, РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:19:00+03:00
2025-05-09T13:24:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преклоняется перед поколением победителей, отметив, что все его представители для нее родные, независимо от того, на каком языке они говорят."Мы и в России помним, помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили… на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные, мы - одна большая семья победителей", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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россия, общество, владимир путин, день победы
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владимир Путин, День Победы
Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин

Путин: Россия преклоняется перед поколением победителей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преклоняется перед поколением победителей, отметив, что все его представители для нее родные, независимо от того, на каком языке они говорят.
"Мы и в России помним, помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили… на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные, мы - одна большая семья победителей", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин поднял тост за поколение победителей
Вчера, 13:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияОбществоВладимир ПутинДень Победы
 
 
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