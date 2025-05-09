https://ria.ru/20250509/putin-2016023949.html
Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин
Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преклоняется перед поколением победителей, отметив, что все его представители для нее родные, независимо от того, РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:19:00+03:00
2025-05-09T13:19:00+03:00
2025-05-09T13:24:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преклоняется перед поколением победителей, отметив, что все его представители для нее родные, независимо от того, на каком языке они говорят."Мы и в России помним, помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили… на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные, мы - одна большая семья победителей", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/tost-2016023277.html
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россия, общество, владимир путин, день победы
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владимир Путин, День Победы
Россия преклоняется перед поколением победителей, заявил Путин
Путин: Россия преклоняется перед поколением победителей