https://ria.ru/20250509/putin-2016022534.html
Путин заявил, что ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая
Путин заявил, что ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая - РИА Новости, 09.05.2025
Путин заявил, что ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:16:00+03:00
2025-05-09T13:16:00+03:00
2025-05-09T13:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая"Мы высоко ценим ваше (иностранных гостей - ред.) решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250509/putin-2016021581.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин заявил, что ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая
Путин: Россия высоко ценит решение иностранных гостей приехать в Москву 9 мая