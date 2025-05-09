https://ria.ru/20250509/putin-2016022534.html

Путин заявил, что ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая

Путин заявил, что ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая - РИА Новости, 09.05.2025

Путин заявил, что ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:16:00+03:00

2025-05-09T13:16:00+03:00

2025-05-09T13:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая"Мы высоко ценим ваше (иностранных гостей - ред.) решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250509/putin-2016021581.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне