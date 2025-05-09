Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин
Путин: советский народ прошел через тяжелейшие испытания и победил
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советский народ прошел через тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны, выстоял и победил, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
"Для России и стран Сотрудничества Независимых Государств эта часть истории практически каждой нашей семьи. И такая прямая кровная сопричастность определяет то особое, можно сказать, трепетное отношение к этому празднику. Определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям, к нашим предкам, которые прошли через тяжелейшие испытания - выстояли и победили", - сказал Путин.
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