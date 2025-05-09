https://ria.ru/20250509/putin-2016022282.html

Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин

Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин

Советский народ прошел через тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны, выстоял и победил, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в честь... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:14:00+03:00

2025-05-09T13:14:00+03:00

2025-05-09T13:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015954150_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_fbcd64a10cd065398f4b4e2404cf4980.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советский народ прошел через тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны, выстоял и победил, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы."Для России и стран Сотрудничества Независимых Государств эта часть истории практически каждой нашей семьи. И такая прямая кровная сопричастность определяет то особое, можно сказать, трепетное отношение к этому празднику. Определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям, к нашим предкам, которые прошли через тяжелейшие испытания - выстояли и победили", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250509/tost-2016023277.html

россия

ссср

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия, ссср