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Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:14 09.05.2025 (обновлено: 13:25 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016022282.html
Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин
Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин
Советский народ прошел через тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны, выстоял и победил, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в честь... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:14:00+03:00
2025-05-09T13:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
ссср
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советский народ прошел через тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны, выстоял и победил, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы."Для России и стран Сотрудничества Независимых Государств эта часть истории практически каждой нашей семьи. И такая прямая кровная сопричастность определяет то особое, можно сказать, трепетное отношение к этому празднику. Определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям, к нашим предкам, которые прошли через тяжелейшие испытания - выстояли и победили", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250509/tost-2016023277.html
россия
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия, СССР
Советский народ прошел через тяжелейшие испытания, заявил Путин

Путин: советский народ прошел через тяжелейшие испытания и победил

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советский народ прошел через тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны, выстоял и победил, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
"Для России и стран Сотрудничества Независимых Государств эта часть истории практически каждой нашей семьи. И такая прямая кровная сопричастность определяет то особое, можно сказать, трепетное отношение к этому празднику. Определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям, к нашим предкам, которые прошли через тяжелейшие испытания - выстояли и победили", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинРоссияСССР
 
 
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