https://ria.ru/20250509/putin-2016021581.html

Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву

Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву

Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:12:00+03:00

2025-05-09T13:12:00+03:00

2025-05-09T13:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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владимир путин

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парад победы

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве."Прежде всего хотел бы поблагодарить присутствующих здесь глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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