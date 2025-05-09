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Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву
Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву
Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:12:00+03:00
2025-05-09T13:12:00+03:00
2025-05-09T13:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве."Прежде всего хотел бы поблагодарить присутствующих здесь глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
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Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву
Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москву