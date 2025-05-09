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Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:12 09.05.2025 (обновлено: 13:21 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016021581.html
Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву
Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву
Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:12:00+03:00
2025-05-09T13:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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россия
владимир путин
в мире
парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве."Прежде всего хотел бы поблагодарить присутствующих здесь глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Владимир Путин, В мире, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших в Москву

Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москву

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить присутствующих здесь глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Парад суверенов". Евросоюз впал в истерику от происходящего в Москве
7 мая, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияВладимир ПутинВ миреПарад ПобедыДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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