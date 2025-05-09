https://ria.ru/20250509/putin-2016004530.html

Путин обнял ветерана на Параде Победы

Путин обнял ветерана на Параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин обнял ветерана на Параде Победы

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:26:00+03:00

2025-05-09T12:26:00+03:00

2025-05-09T12:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

владимир путин

парад победы

россия

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его, передает корреспондент РИА Новости. После парада президент "на ногах" поговорил с участником войны 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы на прощание Путин приобнял ветерана. Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе. Ветеран награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", "За доблестную службу в Вооруженных силах СССР", грамотой Президиума Верховного Совета СССР "Воину-интернационалисту".Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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