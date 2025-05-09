Путин обнял ветерана на Параде Победы
Путин после парада Победы поговорил с ветераном Лыткиным и обнял его
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его, передает корреспондент РИА Новости.
После парада президент "на ногах" поговорил с участником войны 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы на прощание Путин приобнял ветерана.
Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.
Ветеран награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", "За доблестную службу в Вооруженных силах СССР", грамотой Президиума Верховного Совета СССР "Воину-интернационалисту".