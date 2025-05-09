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Путин обнял ветерана на Параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:26 09.05.2025 (обновлено: 12:37 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016004530.html
Путин обнял ветерана на Параде Победы
Путин обнял ветерана на Параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин обнял ветерана на Параде Победы
Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его, передает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:26:00+03:00
2025-05-09T12:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
владимир путин
парад победы
россия
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его, передает корреспондент РИА Новости. После парада президент "на ногах" поговорил с участником войны 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы на прощание Путин приобнял ветерана. Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе. Ветеран награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", "За доблестную службу в Вооруженных силах СССР", грамотой Президиума Верховного Совета СССР "Воину-интернационалисту".Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Владимир Путин, Парад Победы, Россия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин обнял ветерана на Параде Победы

Путин после парада Победы поговорил с ветераном Лыткиным и обнял его

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его, передает корреспондент РИА Новости.
После парада президент "на ногах" поговорил с участником войны 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы на прощание Путин приобнял ветерана.
Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.
Ветеран награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", "За доблестную службу в Вооруженных силах СССР", грамотой Президиума Верховного Совета СССР "Воину-интернационалисту".
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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