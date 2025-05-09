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Путин оценил состоявшийся парад Победы
Путин оценил состоявшийся парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин оценил состоявшийся парад Победы
Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшийся на Красной площади в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парад Победы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:06:00+03:00
2025-05-09T12:06:00+03:00
2025-05-09T12:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
парад победы
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшийся на Красной площади в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парад Победы."Хороший!" - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов и, улыбнувшись, показал большой палец.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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Кавалерия в исторической части парада на Красной площади
В исторической части парада по Красной площади прошла кавалерия.
2025-05-09T12:06
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РИА Новости
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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, владимир путин, парад победы, день победы, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, Парад Победы, День Победы
Путин оценил состоявшийся парад Победы
Путин высоко оценил состоявшийся парад Победы на Красной площади