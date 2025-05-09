https://ria.ru/20250509/putin-2015996949.html

Путин оценил состоявшийся парад Победы

Путин оценил состоявшийся парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин оценил состоявшийся парад Победы

Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшийся на Красной площади в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парад Победы. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:06:00+03:00

2025-05-09T12:06:00+03:00

2025-05-09T12:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир путин

парад победы

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшийся на Красной площади в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парад Победы."Хороший!" - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов и, улыбнувшись, показал большой палец.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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Кавалерия в исторической части парада на Красной площади В исторической части парада по Красной площади прошла кавалерия. 2025-05-09T12:06 true PT0M38S

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