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Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:57 09.05.2025 (обновлено: 12:36 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015994550.html
Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны
Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025
Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:57:00+03:00
2025-05-09T12:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
ссср
парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства после завершения парада подошел к трибунам для гостей и поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны. Президент "на ногах" поговорил с участником войны 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы Путин и Лыткин тепло попрощались друг с другом и обнялись. Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах Вооруженных сил, в 1954 году был послан в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе. Также глава государства поговорил с 99-летним Зосимом Трапером, который в 1943 году вступил в ряды Красной Армии, принимал участие в боевых действиях на территории Финляндии, Эстонии, Литвы, Польши. Победу встретил в немецком Ландсберге.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/veteran-2015994126.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия, СССР, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны

Путин после парада Победы пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства после завершения парада подошел к трибунам для гостей и поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны. Президент "на ногах" поговорил с участником войны 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы Путин и Лыткин тепло попрощались друг с другом и обнялись.
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Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах Вооруженных сил, в 1954 году был послан в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.
Также глава государства поговорил с 99-летним Зосимом Трапером, который в 1943 году вступил в ряды Красной Армии, принимал участие в боевых действиях на территории Финляндии, Эстонии, Литвы, Польши. Победу встретил в немецком Ландсберге.
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