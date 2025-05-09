https://ria.ru/20250509/putin-2015994550.html

Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны

Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025

Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:57:00+03:00

2025-05-09T11:57:00+03:00

2025-05-09T12:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

ссср

парад победы

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства после завершения парада подошел к трибунам для гостей и поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны. Президент "на ногах" поговорил с участником войны 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы Путин и Лыткин тепло попрощались друг с другом и обнялись. Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах Вооруженных сил, в 1954 году был послан в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе. Также глава государства поговорил с 99-летним Зосимом Трапером, который в 1943 году вступил в ряды Красной Армии, принимал участие в боевых действиях на территории Финляндии, Эстонии, Литвы, Польши. Победу встретил в немецком Ландсберге.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/veteran-2015994126.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html

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владимир путин, россия, ссср, парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне