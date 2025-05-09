https://ria.ru/20250509/putin-2015991985.html
Путин обсудит Украину с президентом Бразилии
Путин обсудит Украину с президентом Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025
Путин обсудит Украину с президентом Бразилии
Вопрос украинского конфликта будет поднят на встрече президентов России и Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:47:00+03:00
2025-05-09T11:47:00+03:00
2025-05-09T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вопрос украинского конфликта будет поднят на встрече президентов России и Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра."Президент Лула да Силва и президент Путин уже говорили по телефону несколько раз... И они всегда в прямой форме говорили о текущем конфликте. У меня нет сомнений, что (эта тема) должна быть поднята обеими сторонами. Более того, президент Лула да Силва... всегда готов участвовать в любых усилиях для продвижения мира", - сказал министр.Он отметил, что бразильская инициатива, продвигаемая совместно с Китаем - Группа друзей мира, - является хорошим примером того, что Бразилия хочет создать пространство для диалога, которое может "выстроить инициативу" с целью поиска мирного решения этого конфликта.Виейра сообщил, что Бразилия хочет также обсудить все вопросы, связанные с современной внешней политикой, многополярностью и реформой глобального управления. Кроме того, Бразилия является крупным импортером российских удобрений и крупным производителем сельскохозяйственной продукции, поэтому сотрудничество в АПК также может стать одной из тем встречи глав государств, отметил министр.Встреча президентов Бразилии и России намечена на 9 мая.
https://ria.ru/20250505/ukraina-2014998183.html
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бразилия, украина, россия, в мире
Бразилия, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире
Путин обсудит Украину с президентом Бразилии
Путин и Лула да Сильва во время встречи обсудят украинский конфликт