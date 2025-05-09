https://ria.ru/20250509/putin-2015979579.html
Путин поприветствовал гостей парада Победы
Путин поприветствовал гостей парада Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поприветствовал гостей парада Победы
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей парада Победы на Красной площади в Москве. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:20:00+03:00
2025-05-09T11:20:00+03:00
2025-05-09T11:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей парада Победы на Красной площади в Москве.После завершения парадного шествия Путин, покидая Красную площадь, приветственно помахал сидящим на трибунах, зрители парада в честь 80-летия Победы в свою очередь приветствовали президента аплодисментами и скандировали "Россия".На торжественный парад, посвященный 80-летию Победы, в качестве зрителей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители официальных делегаций и органов власти, военнослужащие, семьи Героев России, участники спецоперации и их семьи, волонтеры-победители всероссийского конкурса "Послы Победы".Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин
Путин поприветствовал гостей парада Победы
Путин поприветствовал гостей парада Победы в Москве