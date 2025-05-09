https://ria.ru/20250509/putin-2015979579.html

Путин поприветствовал гостей парада Победы

Путин поприветствовал гостей парада Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поприветствовал гостей парада Победы

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей парада Победы на Красной площади в Москве. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:20:00+03:00

2025-05-09T11:20:00+03:00

2025-05-09T11:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей парада Победы на Красной площади в Москве.После завершения парадного шествия Путин, покидая Красную площадь, приветственно помахал сидящим на трибунах, зрители парада в честь 80-летия Победы в свою очередь приветствовали президента аплодисментами и скандировали "Россия".На торжественный парад, посвященный 80-летию Победы, в качестве зрителей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители официальных делегаций и органов власти, военнослужащие, семьи Героев России, участники спецоперации и их семьи, волонтеры-победители всероссийского конкурса "Послы Победы".Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин