https://ria.ru/20250509/putin-2015977387.html

Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов на Красной площади

Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов на Красной площади

Президент России Владимир Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов-участников парада Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:15:00+03:00

2025-05-09T11:15:00+03:00

2025-05-09T11:27:00+03:00

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

парад победы

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015982197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f35432cfc16b7616e009123859f0b9ee.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов-участников парада Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.Командиры расчетов выстроились на Красной площади. Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова поприветствовал всех командиров, в том числе иностранных расчетов, которые приняли участие в параде в честь 80-й годовщины Победы. Ряд военнослужащих поздравили Путина с Днем Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015972889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин лично приветствует военных, прошедших по Красной площади Путин лично поприветствовал военных, прошедших по Красной площади 2025-05-09T11:15 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф