https://ria.ru/20250509/putin-2015977387.html
Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов на Красной площади
Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов на Красной площади
Президент России Владимир Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов-участников парада Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:15:00+03:00
2025-05-09T11:15:00+03:00
2025-05-09T11:27:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов-участников парада Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.Командиры расчетов выстроились на Красной площади. Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова поприветствовал всех командиров, в том числе иностранных расчетов, которые приняли участие в параде в честь 80-й годовщины Победы. Ряд военнослужащих поздравили Путина с Днем Победы.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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Путин лично приветствует военных, прошедших по Красной площади
Путин лично поприветствовал военных, прошедших по Красной площади
2025-05-09T11:15
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владимир путин, парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ