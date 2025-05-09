https://ria.ru/20250509/putin-2015959354.html
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:42:00+03:00
2025-05-09T10:42:00+03:00
2025-05-09T10:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил президент России Владимир Путин. "Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами", - сказал он в ходе своего выступления на параде по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин
Путин: отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии является долгом России