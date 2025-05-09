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Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:42 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2015959354.html
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:42:00+03:00
2025-05-09T10:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил президент России Владимир Путин. "Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами", - сказал он в ходе своего выступления на параде по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин

Путин: отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии является долгом России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил президент России Владимир Путин.
"Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами", - сказал он в ходе своего выступления на параде по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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