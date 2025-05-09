https://ria.ru/20250509/putin-2015959354.html

Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин

Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил Путин

Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:42:00+03:00

2025-05-09T10:42:00+03:00

2025-05-09T10:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отстаивать честь подвига Красной армии является долгом России, заявил президент России Владимир Путин. "Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами", - сказал он в ходе своего выступления на параде по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/rossija-2015955325.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне