https://ria.ru/20250509/putin-2015954869.html

Путин отметил вклад народа Китая в общую победу

Путин отметил вклад народа Китая в общую победу - РИА Новости, 09.05.2025

Путин отметил вклад народа Китая в общую победу

Россия высоко ценит вклад в общую победу дружественного народа Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:34:00+03:00

2025-05-09T10:34:00+03:00

2025-05-09T10:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит вклад в общую победу дружественного народа Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, дружественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин в ходе парада Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html

россия

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне