https://ria.ru/20250509/putin-2015954869.html
Путин отметил вклад народа Китая в общую победу
Путин отметил вклад народа Китая в общую победу - РИА Новости, 09.05.2025
Путин отметил вклад народа Китая в общую победу
Россия высоко ценит вклад в общую победу дружественного народа Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:34:00+03:00
2025-05-09T10:34:00+03:00
2025-05-09T10:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит вклад в общую победу дружественного народа Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, дружественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин в ходе парада Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин отметил вклад народа Китая в общую победу
Путин: Россия высоко ценит вклад дружественного народа Китая в общую победу