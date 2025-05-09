https://ria.ru/20250509/putin-2015953960.html

Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне

Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне - РИА Новости, 09.05.2025

Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне

Открытие второго фронта приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:32:00+03:00

2025-05-09T10:32:00+03:00

2025-05-09T11:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Открытие второго фронта приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин во время парада Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015953139.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне