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Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:32 09.05.2025 (обновлено: 11:35 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015953960.html
Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне
Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне - РИА Новости, 09.05.2025
Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне
Открытие второго фронта приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:32:00+03:00
2025-05-09T11:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Открытие второго фронта приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин во время парада Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin-2015953139.html
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ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне

Путин: открытие Второго фронта приблизило победу во Второй Мировой войне

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Открытие второго фронта приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин во время парада Победы.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Вся Россия поддерживает участников спецоперации, заявил Путин
Вчера, 10:31
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСССР80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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