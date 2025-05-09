https://ria.ru/20250509/putin-2015953960.html
Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне
Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне - РИА Новости, 09.05.2025
Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне
Открытие второго фронта приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:32:00+03:00
2025-05-09T10:32:00+03:00
2025-05-09T11:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Открытие второго фронта приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин во время парада Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин дал оценку роли Второго фронта во Второй Мировой войне
Путин: открытие Второго фронта приблизило победу во Второй Мировой войне