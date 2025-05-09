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Путин завершил речь на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:29 09.05.2025 (обновлено: 10:35 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015952169.html
Путин завершил речь на параде Победы
Путин завершил речь на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин завершил речь на параде Победы
Президент России Владимир Путин завершил речь на Параде Победы словами: "С праздником, с днем Великой Победы! Ура!". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:29:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
парад победы
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил речь на Параде Победы словами: "С праздником, с днем Великой Победы! Ура!"."Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!" - сказал он в завершении своего выступления на параде на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, владимир путин, парад победы, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, Парад Победы, День Победы
Путин завершил речь на параде Победы

Путин завершил речь на параде поздравлением с праздником Великой Победы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил речь на Параде Победы словами: "С праздником, с днем Великой Победы! Ура!".
"Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!" - сказал он в завершении своего выступления на параде на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВладимир ПутинПарад ПобедыДень Победы
 
 
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