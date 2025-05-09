https://ria.ru/20250509/putin-2015952169.html

Путин завершил речь на параде Победы

Путин завершил речь на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин завершил речь на параде Победы

Президент России Владимир Путин завершил речь на Параде Победы словами: "С праздником, с днем Великой Победы! Ура!". РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:29:00+03:00

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2025-05-09T10:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир путин

парад победы

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015948099_0:268:3164:2048_1920x0_80_0_0_9db7ba26f42cb598591b1f20cb58203e.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил речь на Параде Победы словами: "С праздником, с днем Великой Победы! Ура!"."Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!" - сказал он в завершении своего выступления на параде на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

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2025

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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, владимир путин, парад победы, день победы