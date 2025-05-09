https://ria.ru/20250509/putin-2015950751.html
Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил Путин
Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил Путин
Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:26:00+03:00
2025-05-09T10:26:00+03:00
2025-05-09T10:36:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил президент России Владимир Путин."Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, ее величия и процветания", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил Путин
Путин заявил, что Россия всегда будет опираться на свое единство