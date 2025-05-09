https://ria.ru/20250509/putin-2015950751.html

Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил Путин

Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил Путин

Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:26:00+03:00

2025-05-09T10:26:00+03:00

2025-05-09T10:36:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда будет опираться на свое единство, заявил президент России Владимир Путин."Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, ее величия и процветания", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

россия

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2025

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россия, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество