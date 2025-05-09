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Путин оценил вклад союзников в Победу - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:25 09.05.2025 (обновлено: 10:38 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015950262.html
Путин оценил вклад союзников в Победу
Путин оценил вклад союзников в Победу - РИА Новости, 09.05.2025
Путин оценил вклад союзников в Победу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:25:00+03:00
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россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
европа
в мире
сша
парад победы
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне."Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин во время парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, европа, в мире, сша, парад победы, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
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Путин оценил вклад союзников в Победу

Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне.
"Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин во время парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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