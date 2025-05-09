https://ria.ru/20250509/putin-2015950262.html
Путин оценил вклад союзников в Победу
Путин оценил вклад союзников в Победу - РИА Новости, 09.05.2025
Путин оценил вклад союзников в Победу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:25:00+03:00
2025-05-09T10:25:00+03:00
2025-05-09T10:38:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне."Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин во время парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Путин оценил вклад союзников в Победу
Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу