https://ria.ru/20250509/putin-2015950262.html

Путин оценил вклад союзников в Победу

Путин оценил вклад союзников в Победу - РИА Новости, 09.05.2025

Путин оценил вклад союзников в Победу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:25:00+03:00

2025-05-09T10:25:00+03:00

2025-05-09T10:38:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

европа

в мире

сша

парад победы

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне."Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин во время парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

россия

европа

сша

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2025

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