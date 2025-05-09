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"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:25 09.05.2025 (обновлено: 11:51 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде
"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде - РИА Новости, 09.05.2025
"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, выступив с речью на параде на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:25:00+03:00
2025-05-09T11:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, выступив с речью на параде на Красной площади.Ключевые заявления — в материале РИА Новости:Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Речь президента России на параде Победы
❗️Полное видео выступления президента России на параде Победы
2025-05-09T10:25
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Путин: "Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество"
"Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество". Путин в своей речи подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой и никогда не согласится с попытками искажения правды о ней.
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владимир путин, россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР

"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, выступив с речью на параде на Красной площади.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости:
  • Россиян объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне.
  • Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества.
  • День Победы является главным праздником для российского народа.
  • Россия помнит уроки Второй мировой войны.
  • Отстаивать честь подвига Красной армии — долг страны.
  • Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма.
  • Правда и справедливость — на нашей стороне.
  • Россия будет бороться с бесчинствами последователей нацизма.
  • Вся страна поддерживает участников спецоперации, гордится их силой духа.
  • Мужество советских бойцов определило исход Второй мировой войны.
  • Россия никогда не позволит оболгать подлинных победителей нацизма.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
  • Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны.
  • Героизм народов СССР был массовым.
  • Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну.
  • Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран.
  • Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну.
  • Россия высоко ценит вклад союзников в Победу.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
  • Россия высоко ценит вклад в общую Победу дружественного народа Китая.
  • Открытие второго фронта приблизило победу во Второй мировой войне после решающих сражений на территории СССР.
  • Россиянам нужно равняться на ветеранов и их решительность защищать свой дом.
  • Россия всегда будет опираться на свое единство.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинРоссияОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСССР
 
 
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