"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, выступив с речью на параде на Красной площади.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости:
- Россиян объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне.
- Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества.
- День Победы является главным праздником для российского народа.
- Россия помнит уроки Второй мировой войны.
- Отстаивать честь подвига Красной армии — долг страны.
- Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма.
- Правда и справедливость — на нашей стороне.
- Россия будет бороться с бесчинствами последователей нацизма.
- Вся страна поддерживает участников спецоперации, гордится их силой духа.
- Мужество советских бойцов определило исход Второй мировой войны.
- Россия никогда не позволит оболгать подлинных победителей нацизма.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
- Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны.
- Героизм народов СССР был массовым.
- Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну.
- Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран.
- Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну.
- Россия высоко ценит вклад союзников в Победу.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
- Россия высоко ценит вклад в общую Победу дружественного народа Китая.
- Открытие второго фронта приблизило победу во Второй мировой войне после решающих сражений на территории СССР.
- Россиянам нужно равняться на ветеранов и их решительность защищать свой дом.
- Россия всегда будет опираться на свое единство.