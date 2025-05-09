https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде

"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде - РИА Новости, 09.05.2025

"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, выступив с речью на параде на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:25:00+03:00

2025-05-09T10:25:00+03:00

2025-05-09T11:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, выступив с речью на параде на Красной площади.Ключевые заявления — в материале РИА Новости:Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

россия

ссср

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2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь президента России на параде Победы ❗️Полное видео выступления президента России на параде Победы 2025-05-09T10:25 true PT8M45S

Путин: "Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество" "Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество". Путин в своей речи подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой и никогда не согласится с попытками искажения правды о ней. 2025-05-09T10:25 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, ссср