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Разгром нацизма вершился усилиями многих стран, заявил Путин
Разгром нацизма вершился усилиями многих стран, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Разгром нацизма вершился усилиями многих стран, заявил Путин
Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:24:00+03:00
2025-05-09T10:24:00+03:00
2025-05-09T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран, заявил президент России Владимир Путин."Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира вершился общими усилиями стран Объединенных наций", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Разгром нацизма вершился усилиями многих стран, заявил Путин
Путин заявил, что полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран