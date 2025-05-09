https://ria.ru/20250509/putin-2015949597.html

Разгром нацизма вершился усилиями многих стран, заявил Путин

Разгром нацизма вершился усилиями многих стран, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Разгром нацизма вершился усилиями многих стран, заявил Путин

Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран, заявил президент России Владимир Путин."Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира вершился общими усилиями стран Объединенных наций", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

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2025

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