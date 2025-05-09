https://ria.ru/20250509/putin-2015949079.html

Путин рассказал о единстве народов СССР в годы Великой Отечественной войны

Путин рассказал о единстве народов СССР в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025

Путин рассказал о единстве народов СССР в годы Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин отметил единство народов СССР в борьбе с нацизмом, подчеркнув, что их героизм был массовым. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:23:00+03:00

2025-05-09T10:23:00+03:00

2025-05-09T12:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015948099_0:268:3164:2048_1920x0_80_0_0_9db7ba26f42cb598591b1f20cb58203e.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил единство народов СССР в борьбе с нацизмом, подчеркнув, что их героизм был массовым."Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую тяжелую ношу войны", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015953960.html

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2025

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ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия