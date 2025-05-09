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Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:21 09.05.2025 (обновлено: 12:18 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015947960.html
Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ
Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ
Россию объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T12:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россию объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней, завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях", - сказал Путин во время Парада Победы на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Общество
Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ

Путин: уважение к поколению, победившему в ВОВ, объединяет всех

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россию объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней, завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях", - сказал Путин во время Парада Победы на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия чтит каждого ветерана, заявил Путин
Вчера, 10:25
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияОбщество
 
 
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