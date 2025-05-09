https://ria.ru/20250509/putin-2015947960.html
Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ
Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ
Россию объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T12:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015946664_0:0:3261:1835_1920x0_80_0_0_e0fd9d77606a8b60b8b2e3475d178992.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россию объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней, завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях", - сказал Путин во время Парада Победы на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/veterany-2015950375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015946664_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_ff1e1ba3403f177f85eedce35b1374ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Общество
Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ
Путин: уважение к поколению, победившему в ВОВ, объединяет всех