https://ria.ru/20250509/putin-2015947960.html

Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ

Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

Путин: Россию объединяет преклонение перед поколением победителей в ВОВ

Россию объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:21:00+03:00

2025-05-09T10:21:00+03:00

2025-05-09T12:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россию объединяет преклонение перед поколением, победившим в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней, завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях", - сказал Путин во время Парада Победы на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/veterany-2015950375.html

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владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, общество