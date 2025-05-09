https://ria.ru/20250509/putin-2015947852.html
Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил Путин
Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил Путин
Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T10:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил Путин
Путин на параде Победы заявил, что Россия помнит уроки Второй мировой войны