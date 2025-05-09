https://ria.ru/20250509/putin-2015947852.html

Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил Путин

Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил Путин

Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:21:00+03:00

2025-05-09T10:21:00+03:00

2025-05-09T10:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015947374_0:158:3176:1944_1920x0_80_0_0_f1e07fd53957bc42b2aeaa23905ecc90.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия помнит уроки Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне