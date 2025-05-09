https://ria.ru/20250509/putin-2015947021.html

Россия ценой миллионов жизней завоевала мир для человечества, заявил Путин

Россия ценой миллионов жизней завоевала мир для человечества, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия ценой миллионов жизней завоевала мир для человечества, заявил Путин

Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:20:00+03:00

2025-05-09T10:20:00+03:00

2025-05-09T10:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня всех нас объединяет чувство радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества", - сказал Путин на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/rossija-2015955325.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество" "Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество". Путин в своей речи подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой и никогда не согласится с попытками искажения правды о ней. 2025-05-09T10:20 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне