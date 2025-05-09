https://ria.ru/20250509/putin-2015947021.html
Россия ценой миллионов жизней завоевала мир для человечества, заявил Путин
Россия ценой миллионов жизней завоевала мир для человечества, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия ценой миллионов жизней завоевала мир для человечества, заявил Путин
Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:20:00+03:00
2025-05-09T10:20:00+03:00
2025-05-09T10:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015948782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a47ea47b2b2d52e9d72bfe32d81ee538.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня всех нас объединяет чувство радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества", - сказал Путин на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/rossija-2015955325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015948782_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ff0e10785730a692155872b8bcdfd72.jpg
Путин: "Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество"
"Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество". Путин в своей речи подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой и никогда не согласится с попытками искажения правды о ней.
2025-05-09T10:20
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия ценой миллионов жизней завоевала мир для человечества, заявил Путин
Путин: Россия ценой миллионов жизней завоевала мир и свободу для человечества