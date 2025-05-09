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Путин поздравил Белоусова с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:16 09.05.2025 (обновлено: 10:47 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015944064.html
Путин поздравил Белоусова с Днем Победы
Путин поздравил Белоусова с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поздравил Белоусова с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Днем Победы. РИА Новости, 09.05.2025
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владимир путин
андрей белоусов
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Днем Победы."С праздником", - сказал Путин после доклада Белоусова на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад
Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад.
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владимир путин, андрей белоусов, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, Андрей Белоусов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поздравил Белоусова с Днем Победы

Путин поздравил Белоусова с 80-летием празднования Дня Победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Днем Победы.
"С праздником", - сказал Путин после доклада Белоусова на параде Победы.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин объявил минуту молчания на параде Победы
Вчера, 10:21
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинАндрей БелоусовРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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