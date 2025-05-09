https://ria.ru/20250509/putin-2015944064.html
Путин поздравил Белоусова с Днем Победы
Путин поздравил Белоусова с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поздравил Белоусова с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Днем Победы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:16:00+03:00
2025-05-09T10:16:00+03:00
2025-05-09T10:47:00+03:00
владимир путин
андрей белоусов
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Днем Победы."С праздником", - сказал Путин после доклада Белоусова на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/putin--2015948259.html
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Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад
Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад.
2025-05-09T10:16
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РИА Новости
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владимир путин, андрей белоусов, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, Андрей Белоусов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поздравил Белоусова с Днем Победы
Путин поздравил Белоусова с 80-летием празднования Дня Победы