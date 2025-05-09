https://ria.ru/20250509/putin-2015944064.html

Путин поздравил Белоусова с Днем Победы

Путин поздравил Белоусова с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поздравил Белоусова с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Днем Победы. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:16:00+03:00

2025-05-09T10:16:00+03:00

2025-05-09T10:47:00+03:00

владимир путин

андрей белоусов

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Днем Победы."С праздником", - сказал Путин после доклада Белоусова на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin--2015948259.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад. 2025-05-09T10:16 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, андрей белоусов, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне