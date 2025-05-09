https://ria.ru/20250509/putin-2015928258.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы
Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир, наш РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:27:00+03:00
2025-05-09T09:27:00+03:00
2025-05-09T09:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
европа
россия
владимир путин
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585505151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c2d1c06f41eee8ac0a7550f2aabac7c.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир, наш долг - быть достойными их подвига, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Победы к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое опубликовано на сайте РПЦ. "Ваше Святейшество! Поздравляю Вас со знаменательным, поистине историческим событием - 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир. Наш нравственный, патриотический долг - быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", - написал Путин.
https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585505151_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_635da519b3b2b57978d7c41bd0cf1d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, европа, россия, владимир путин, русская православная церковь
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Европа, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь