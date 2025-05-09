https://ria.ru/20250509/putin-2015928258.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы

Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир, наш РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:27:00+03:00

2025-05-09T09:27:00+03:00

2025-05-09T09:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

европа

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир, наш долг - быть достойными их подвига, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Победы к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое опубликовано на сайте РПЦ. "Ваше Святейшество! Поздравляю Вас со знаменательным, поистине историческим событием - 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир. Наш нравственный, патриотический долг - быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", - написал Путин.

https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html

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общество, европа, россия, владимир путин, русская православная церковь