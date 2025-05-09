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Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:27 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2015928258.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы
Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир, наш РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:27:00+03:00
2025-05-09T09:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир, наш долг - быть достойными их подвига, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Победы к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое опубликовано на сайте РПЦ. "Ваше Святейшество! Поздравляю Вас со знаменательным, поистине историческим событием - 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир. Наш нравственный, патриотический долг - быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", - написал Путин.
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общество, европа, россия, владимир путин, русская православная церковь
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Европа, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи. - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир, наш долг - быть достойными их подвига, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Победы к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое опубликовано на сайте РПЦ.
"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас со знаменательным, поистине историческим событием - 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир. Наш нравственный, патриотический долг - быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", - написал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
8 мая, 12:09
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЕвропаРоссияВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
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