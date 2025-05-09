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Путин объявил минуту молчания на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:21 09.05.2025 (обновлено: 10:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin--2015948259.html
Путин объявил минуту молчания на параде Победы
Путин объявил минуту молчания на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин объявил минуту молчания на параде Победы
Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы, который проходит на Красной площади в центре Москвы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:21:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
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владимир путин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы, который проходит на Красной площади в центре Москвы."Объявляется минута молчания", - сказал Путин.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, москва, владимир путин, день победы, день победы в городах россии и снг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, День Победы, День Победы в городах России и СНГ
Путин объявил минуту молчания на параде Победы

Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы, который проходит на Красной площади в центре Москвы.
"Объявляется минута молчания", - сказал Путин.
В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Военнослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 10:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинДень ПобедыДень Победы в городах России и СНГ
 
 
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