https://ria.ru/20250509/putin--2015948259.html

Путин объявил минуту молчания на параде Победы

Путин объявил минуту молчания на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин объявил минуту молчания на параде Победы

Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы, который проходит на Красной площади в центре Москвы. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:21:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы, который проходит на Красной площади в центре Москвы."Объявляется минута молчания", - сказал Путин.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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2025

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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, москва, владимир путин, день победы, день победы в городах россии и снг