https://ria.ru/20250509/putin--2015948259.html
Путин объявил минуту молчания на параде Победы
Путин объявил минуту молчания на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин объявил минуту молчания на параде Победы
Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы, который проходит на Красной площади в центре Москвы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T10:21:00+03:00
2025-05-09T10:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы, который проходит на Красной площади в центре Москвы."Объявляется минута молчания", - сказал Путин.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Путин объявил минуту молчания на параде Победы
Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади