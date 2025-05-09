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Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков - РИА Новости, 09.05.2025
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14:06 09.05.2025
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Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков
Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков - РИА Новости, 09.05.2025
Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков
Европейские политики за три года не усвоили урок от противостояния России, придется научить, не впервой, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:06:00+03:00
2025-05-09T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Европейские политики за три года не усвоили урок от противостояния России, придется научить, не впервой, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Новый глава МИД Германии (Йоханн Вадефуль) прибыл в Киев и заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Эта недавняя мантра всего западного альянса была отброшена Вашингтоном при (президенте США Дональде) Трампе, но не европейскими союзниками США", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других евростолицах явно не извлекли. Ничего не поняли и ничему не научились. "Придется научить. Не впервой", - отметил Пушков.
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в мире, россия, германия, киев, алексей пушков, европа
В мире, Россия, Германия, Киев, Алексей Пушков, Европа
Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков

Сенатор Пушков: европейские политики не усвоили урок от противостояния России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Европейские политики за три года не усвоили урок от противостояния России, придется научить, не впервой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Новый глава МИД Германии (Йоханн Вадефуль) прибыл в Киев и заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Эта недавняя мантра всего западного альянса была отброшена Вашингтоном при (президенте США Дональде) Трампе, но не европейскими союзниками США", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других евростолицах явно не извлекли. Ничего не поняли и ничему не научились.
"Придется научить. Не впервой", - отметил Пушков.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине
29 апреля, 17:03
 
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