https://ria.ru/20250509/pushki-2016037273.html

Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков

Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков - РИА Новости, 09.05.2025

Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков

Европейские политики за три года не усвоили урок от противостояния России, придется научить, не впервой, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:06:00+03:00

2025-05-09T14:06:00+03:00

2025-05-09T14:06:00+03:00

в мире

россия

германия

киев

алексей пушков

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Европейские политики за три года не усвоили урок от противостояния России, придется научить, не впервой, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Новый глава МИД Германии (Йоханн Вадефуль) прибыл в Киев и заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Эта недавняя мантра всего западного альянса была отброшена Вашингтоном при (президенте США Дональде) Трампе, но не европейскими союзниками США", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других евростолицах явно не извлекли. Ничего не поняли и ничему не научились. "Придется научить. Не впервой", - отметил Пушков.

https://ria.ru/20250429/pushkov-2014130208.html

россия

германия

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, киев, алексей пушков, европа