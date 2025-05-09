https://ria.ru/20250509/pushilin-2015931319.html

Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы

Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что победа, как и 80 лет РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:40:00+03:00

2025-05-09T09:40:00+03:00

2025-05-09T09:40:00+03:00

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что победа, как и 80 лет назад, непременно будет за Россией. "Сегодня мы отмечаем главное событие года. 80 лет назад наши деды и прадеды полным разгромом фашизма завершили Великую Отечественную войну. Победа досталась нам огромной ценой в десятки миллионов жизней. Нет, наверное, ни одной семьи в нашей стране, которую бы не опалил огонь той страшной войны. Гордость за Великую Победу, за наших героических предков живет в нас, в нашей памяти", - написал Пушилин. Он добавил, что новейшая история Донбасса во многом напоминает времена той кровопролитной войны, отметив, что ДНР сегодня также противостоит неонацизму. "И снова, как и в Великую Отечественную войну, бок о бок сражаются воины из разных городов России - за свое Отечество, за своих братьев. И, как и 80 лет назад, Победа непременно будет за нами. С праздником, друзья! С Днем Победы!" - подчеркнул глава ДНР.

https://ria.ru/20250509/tribuna-2015930138.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, в мире