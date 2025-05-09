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Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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09:40 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pushilin-2015931319.html
Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы
Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что победа, как и 80 лет РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:40:00+03:00
2025-05-09T09:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что победа, как и 80 лет назад, непременно будет за Россией. "Сегодня мы отмечаем главное событие года. 80 лет назад наши деды и прадеды полным разгромом фашизма завершили Великую Отечественную войну. Победа досталась нам огромной ценой в десятки миллионов жизней. Нет, наверное, ни одной семьи в нашей стране, которую бы не опалил огонь той страшной войны. Гордость за Великую Победу, за наших героических предков живет в нас, в нашей памяти", - написал Пушилин. Он добавил, что новейшая история Донбасса во многом напоминает времена той кровопролитной войны, отметив, что ДНР сегодня также противостоит неонацизму. "И снова, как и в Великую Отечественную войну, бок о бок сражаются воины из разных городов России - за свое Отечество, за своих братьев. И, как и 80 лет назад, Победа непременно будет за нами. С праздником, друзья! С Днем Победы!" - подчеркнул глава ДНР.
https://ria.ru/20250509/tribuna-2015930138.html
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донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, в мире
Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, В мире
Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы

Глава ДНР Пушилин заявил, что победа будет за Россией, как и 80 лет назад

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что победа, как и 80 лет назад, непременно будет за Россией.
«
"Сегодня мы отмечаем главное событие года. 80 лет назад наши деды и прадеды полным разгромом фашизма завершили Великую Отечественную войну. Победа досталась нам огромной ценой в десятки миллионов жизней. Нет, наверное, ни одной семьи в нашей стране, которую бы не опалил огонь той страшной войны. Гордость за Великую Победу, за наших героических предков живет в нас, в нашей памяти", - написал Пушилин.
Он добавил, что новейшая история Донбасса во многом напоминает времена той кровопролитной войны, отметив, что ДНР сегодня также противостоит неонацизму.
"И снова, как и в Великую Отечественную войну, бок о бок сражаются воины из разных городов России - за свое Отечество, за своих братьев. И, как и 80 лет назад, Победа непременно будет за нами. С праздником, друзья! С Днем Победы!" - подчеркнул глава ДНР.
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