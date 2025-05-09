https://ria.ru/20250509/provokatory-2016102057.html

В Лондоне провокаторы с флагами Украины пытались помешать возложению венка

В Лондоне провокаторы с флагами Украины пытались помешать возложению венка - РИА Новости, 09.05.2025

В Лондоне провокаторы с флагами Украины пытались помешать возложению венка

Провокаторы с украинскими флагами пытались помешать церемонии возложения венка в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к Советскому военному... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:01:00+03:00

2025-05-09T19:01:00+03:00

2025-05-09T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Провокаторы с украинскими флагами пытались помешать церемонии возложения венка в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к Советскому военному мемориалу в Лондоне, в которой принимал участие посол России в Великобритании Андрей Келин и многие послы стран СНГ, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу посол России в Великобритании Андрей Келин возложил венок к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии также приняли участие послы стран СНГ, сотрудники посольства, представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании, а также британских общественных объединений. Провокаторы с украинскими флагами собрались еще до начала церемонии. Они выкрикивали оскорбительные лозунги в течение всего мероприятия, мешая его проведению. Полиция разделила две группы, однако не предпринимала попыток оттеснить нарушителей спокойствия, в результате чего те находились рядом в течение всей церемонии. Посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя обстановку, отметил, что такие акции проводятся по всей Европе. "Такими акциями пытаются всячески помешать нам - и в Германии, и во Франции. Мы провели акции в наших посольствах достойным образом, несмотря на эти крики и попытки нам помешать", - сказал посол журналистам. Церемония прошла в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании, где в 1998 году был установлен памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита с памятной надписью.

https://ria.ru/20250509/posol-2016044974.html

https://ria.ru/20250509/telegraph-2016079048.html

https://ria.ru/20250509/britanija-2015940321.html

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Возложение цветов к советскому мемориалу в Лондоне Посол Андрей Келин возложил цветы к советскому мемориалу в Лондоне. Церемонию пытались прервать провокаторы с украинскими флагами, но у них ничего не вышло. 2025-05-09T19:01 true PT1M29S

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в мире, великобритания, россия, европа, андрей келин, снг, лондон, 80-летие победы в великой отечественной войне