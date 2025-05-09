https://ria.ru/20250509/pribaltika-2015903049.html

Немецкий активист осудил чествование фашистов на госуровне в Прибалтике

Немецкий активист осудил чествование фашистов на госуровне в Прибалтике - РИА Новости, 09.05.2025

Немецкий активист осудил чествование фашистов на госуровне в Прибалтике

Чествование на государственном уровне нацистских коллаборантов в странах Прибалтики и на Украине скандально, это исторический ревизионизм и фальсификация... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T04:45:00+03:00

2025-05-09T04:45:00+03:00

2025-05-09T04:45:00+03:00

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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Чествование на государственном уровне нацистских коллаборантов в странах Прибалтики и на Украине скандально, это исторический ревизионизм и фальсификация истории памяти о Победе над Рейхом, заявил в интервью РИА Новости председатель Международной федерации борцов сопротивления (ФИР) Ульрих Шнайдер. "Куда больший скандал — это не только в Канаде (где аплодировали украинскому нацисту Ярославу Хунке, прим. ред.), а в большей мере даже в странах Балтии и ряде других европейских государств, где на государственном уровне чествуют коллаборационистов и фашистских преступников как "борцов за свободу", - сказал он. Он напомнил, что в Латвии в рамках национального праздника в марте чествуют добровольцев, прислуживавших нацистам, в Эстонии стоят памятники бойцам СС, а в других странах уничтожают или переделывают в честь коллаборантов памятники советским освободителям, как, например, в рамках культа Бандеры на Украине. "ФИР и её организации-участники уже много лет борются против подобного исторического ревизионизма и фальсифицирования истории памяти— через протестные ноты, публичные акции против героизации национал-социализма в различных странах и другие инициативы. Именно в 80-ю годовщину освобождения от фашизма и войны, в День Победы, мы вместе с нынешними поколениями выступаем за достойное сохранение памяти об освобождении и всех освободителях, не допуская переписывания истории в пользу прославления фашистских преступников", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250508/firy-2015833108.html

https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html

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в мире, прибалтика, украина, канада, ярослав хунка