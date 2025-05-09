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Премьер Дании раскритиковала действия США - РИА Новости, 09.05.2025
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13:17 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/premer-2016022861.html
Премьер Дании раскритиковала действия США
Премьер Дании раскритиковала действия США - РИА Новости, 09.05.2025
Премьер Дании раскритиковала действия США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила против "шпионажа за союзником" после публикации в газете Wall Street Journal о сборе США разведывательной... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:17:00+03:00
2025-05-09T13:17:00+03:00
в мире
гренландия
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дональд трамп
тулси габбард
метте фредериксен
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила против "шпионажа за союзником" после публикации в газете Wall Street Journal о сборе США разведывательной информации о Гренландии. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове. По данным WSJ, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам США "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче американцами природных ресурсов на острове". В свою очередь Габбард, чьи слова газета приводит в материале, заявила, что "WSJ должно быть стыдно" за то, что журналисты помогают "глубинному государству", подрывая авторитет президента и разглашая секретные данные. "Сотрудничество в области обороны, сдерживания и безопасности в северной части Европы становится всё более важным... Конечно, нельзя шпионить против союзника", - заявила премьер в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен заявил в четверг, что посол США будет вызван в МИД в связи с публикацией в Wall Street Journal. Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html
https://ria.ru/20250501/daniya-2014617466.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, тулси габбард, метте фредериксен
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Метте Фредериксен
Премьер Дании раскритиковала действия США

Премьер Фредериксен раскритиковала США за сбор разведданных о Гренландии

© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила против "шпионажа за союзником" после публикации в газете Wall Street Journal о сборе США разведывательной информации о Гренландии.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове. По данным WSJ, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам США "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче американцами природных ресурсов на острове". В свою очередь Габбард, чьи слова газета приводит в материале, заявила, что "WSJ должно быть стыдно" за то, что журналисты помогают "глубинному государству", подрывая авторитет президента и разглашая секретные данные.
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"Сотрудничество в области обороны, сдерживания и безопасности в северной части Европы становится всё более важным... Конечно, нельзя шпионить против союзника", - заявила премьер в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен заявил в четверг, что посол США будет вызван в МИД в связи с публикацией в Wall Street Journal.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампТулси ГаббардМетте Фредериксен
 
 
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