В Швейцарии утвердили мировое соглашение Nord Stream с кредиторами
Суд в Швейцарии утвердил мировое соглашение Nord Stream с мелкими кредиторами
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами, говорится в сообщении на сайте суда.
В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
"Решением суда кантона Цуг от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключенное между (оператором - ред.) Nord Stream 2 AG и его кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, утверждено судом", - говорится в сообщении.
В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.