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В Швейцарии утвердили мировое соглашение Nord Stream с кредиторами

В Швейцарии утвердили мировое соглашение Nord Stream с кредиторами - РИА Новости, 09.05.2025

В Швейцарии утвердили мировое соглашение Nord Stream с кредиторами

Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами, говорится в сообщении РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:15:00+03:00

2025-05-09T12:15:00+03:00

2025-05-09T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами, говорится в сообщении на сайте суда.В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая."Решением суда кантона Цуг от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключенное между (оператором - ред.) Nord Stream 2 AG и его кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, утверждено судом", - говорится в сообщении.В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250509/gazprom-2015897687.html

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