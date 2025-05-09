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Посол Дарчиев заявил о позитивных моментах в отношениях России и США
Посол Дарчиев заявил о позитивных моментах в отношениях России и США - РИА Новости, 09.05.2025
Посол Дарчиев заявил о позитивных моментах в отношениях России и США
Позитивные моменты наметились в отношениях РФ и США, время требует их восстановления и общей ответственности стран за безопасность в мире, заявил посол России в РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:51:00+03:00
2025-05-09T23:51:00+03:00
2025-05-09T23:56:00+03:00
россия
сша
александр дарчиев
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Позитивные моменты наметились в отношениях РФ и США, время требует их восстановления и общей ответственности стран за безопасность в мире, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев."Время требует восстановления нормальных отношений России и США и общей ответственности за безопасность в мире" - заявил Дарчиев на торжественном мероприятии в посольстве.Как заявил высокопоставленный дипломат, "отрадно", что в вопросе восстановления отношений РФ и США наметились "позитивные моменты".Как заявил посол, опыт Второй мировой войны показал, как страны с разными политическими системами объединились против общего врага.
https://ria.ru/20250508/posol-2015886066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, александр дарчиев, в мире
Россия, США, Александр Дарчиев, В мире
Посол Дарчиев заявил о позитивных моментах в отношениях России и США
Посол Дарчиев: в отношениях России и США наметились позитивные моменты