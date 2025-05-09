https://ria.ru/20250509/posol-2016140420.html

Посол Дарчиев заявил о позитивных моментах в отношениях России и США

Посол Дарчиев заявил о позитивных моментах в отношениях России и США - РИА Новости, 09.05.2025

Посол Дарчиев заявил о позитивных моментах в отношениях России и США

Позитивные моменты наметились в отношениях РФ и США, время требует их восстановления и общей ответственности стран за безопасность в мире, заявил посол России в РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:51:00+03:00

2025-05-09T23:51:00+03:00

2025-05-09T23:56:00+03:00

россия

сша

александр дарчиев

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Позитивные моменты наметились в отношениях РФ и США, время требует их восстановления и общей ответственности стран за безопасность в мире, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев."Время требует восстановления нормальных отношений России и США и общей ответственности за безопасность в мире" - заявил Дарчиев на торжественном мероприятии в посольстве.Как заявил высокопоставленный дипломат, "отрадно", что в вопросе восстановления отношений РФ и США наметились "позитивные моменты".Как заявил посол, опыт Второй мировой войны показал, как страны с разными политическими системами объединились против общего врага.

https://ria.ru/20250508/posol-2015886066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, александр дарчиев, в мире