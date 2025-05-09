https://ria.ru/20250509/posol-2016135402.html

Посол России в Туркмении призвал не допустить возрождения фашизма

Посол России в Туркмении призвал не допустить возрождения фашизма - РИА Новости, 09.05.2025

Посол России в Туркмении призвал не допустить возрождения фашизма

Посол РФ в Туркмении Иван Волынкин в пятницу призвал не допустить возрождения фашизма "ни под какими масками", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:18:00+03:00

2025-05-09T23:18:00+03:00

2025-05-09T23:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

туркмения

россия

ашхабад

иван волынкин

80-летие победы в великой отечественной войне

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АШХАБАД, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Туркмении Иван Волынкин в пятницу призвал не допустить возрождения фашизма "ни под какими масками", передает корреспондент РИА Новости. "В настоящее время, когда идут попытки переписать историю, мы обязаны заявлять во всеуслышание: фашизм – это преступление против человечества. И наш долг - никогда не допустить его возрождения ни под какими масками. А тем, кто критикует эту позицию России, хочу ответить известной поговоркой наших туркменских друзей: Näme ekseň, şony orarsyň. В переводе – "что посеешь, то и пожнешь", – заявил Волынкин на торжественном приеме в российском посольстве в Ашхабаде, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волынкин напомнил, что за четыре года войны 300 тысяч жителей Туркменской ССР ушли на фронт, многие не вернулись домой. Туркменистан также стал надежным тылом, принимая эвакуированных, развернув госпитали для раненых бойцов и отправляя на фронт продовольствие. На приеме была представлена новая книга "Вклад Туркменистана в Победу в Великой Отечественной войне: история и современность", в подготовке которой участвовали дипломаты посольства, публицисты и представители местных научных групп. В издании собраны сведения о подвигах уроженцев Туркмении, героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы, впервые опубликованы фотографии участников войны из семейных архивов жителей страны. В ответном слове замглавы МИД Туркмении Ахмет Гурбанов от имени руководства Туркменистана, руководства МИД страны поздравил гостей с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что памятная дата объединяет народы, способствует сохранению исторической памяти о трагических и героических страницах прошлого. Гурбанов также отметил, что участие президента Туркмении в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-й годовщине Победы, является "подтверждением важности сохранения исторической памяти и единства общих ценностей". Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250509/pribaltika-2015903049.html

https://ria.ru/20250509/medvedev-2016066220.html

https://ria.ru/20250509/putin-2016031032.html

туркмения

россия

ашхабад

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в мире, туркмения, россия, ашхабад, иван волынкин, 80-летие победы в великой отечественной войне