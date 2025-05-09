Российский посол в Молдавии принял участие в "Марше Победы" в Кишиневе
Посол России и оппозиционные политики участвовали в "Марше Победы" в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ Олег Озеров, третий президент Молдавии Владимир Воронин, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и глава Партии социалистов Игорь Додон присоединились к праздничному шествию "Марш Победы" в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Российский посол и представители оппозиции вместе с тысячами кишиневцев прошли по центральным улицам столицы к мемориальному комплексу "Вечность", где состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.
"Для нас 9 мая остается священным праздником. Это день памяти о героизме и самопожертвовании наших предков, благодаря которым мы сегодня можем жить в мире", – сказал журналистам Воронин.
Участники "Марша Победы" организовали символическую акцию, выпустив в небо белых голубей как символ мира и памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Молдавии проходят массовые марши Победы
Вчера, 11:52
По оценкам организаторов, в этом году "Марш Победы" собрал рекордное количество участников за последние годы.
Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.